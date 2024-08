Al via i lavori di pulizia di oltre 500 caditoie

E’ cominciata nella giornata di ieri la pulizia delle caditoie con Cesenatico Servizi che ha redatto un piano molto dettagliato da seguire e che terminerà nella giornata di mercoledì. Si è cominciato ieri – lunedì 26 agosto – con via Serra, via del Lavoro, via Sintoni, via Pascoli e via Serra.

Oggi – martedì 27 agosto – dalle ore 7 si procederà invece nella zona del sottopasso di viale Torino e potranno esserci tratti di stadio chiusi temporaneamente al traffico con transenne apposte dalla Polizia Locale. In particolare si procederà con via Fabbri, via Dino Ricci, via Venezia e via Canova.

Mercoledì 28 agosto a partire dalle ore 6 si procederà invece con la zona del sottopasso di viale Trento e il termine delle operazioni è previsto per le ore 7 con la possibilità che il traffico venga temporaneamente regolato da una pattuglia della Polizia Locale. Si andrà a intervenire sulle caditoie della bretella di immissione sulla ss16, su quelle di via Terminillo, e in quelle adiacenti al Parco del Pettirosso.