Venerdì a Bagnarola un “Picnic sotto le stelle” per salutare l’estate

“Con questa serata vogliamo salutare l’estate come nel nostro quartiere siamo abituati a fare: con un bel momento di comunità – commenta il presidente del comitato Matteo Cantoni -. Come comitato abbiamo voluto animare l’estate di Bagnarola con una serie di eventi in collaborazione con le realtà locali per poter mantenere sempre vivo e attivo il nostro quartiere per tutti i residenti, specialmente per le famiglie e per i bambini per i quali tanto ci siamo spesi in questi anni. La rassegna di eventi estivi, iniziata con l’immancabile furgoncino del gelato ogni venerdì sera, ha compreso anche una serata di balli di gruppo presso la parrocchia di Bagnarola, il sopracitato picnic e comprenderà anche il tanto amato Mercatino dei più Piccoli che si terrà venerdì 6 settembre. A nome di tutto il Comitato ringrazio la Parrocchia e l’Albero della Vita per la costante collaborazione, oltre che tutti i bagnarolesi per la sempre costante partecipazione a tutte le nostre iniziative”.