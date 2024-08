“Sono un cittadino di Cesenatico, ma vivo in una tenda”

Vive da oltre due mesi in una tenda di fortuna “accampato” nel parco dietro la sede della Nuova Famiglia. Ha una storia difficile alle spalle, ma Salvatore Bocchetti – originario di Scafati e da oltre 20 anni a Cesenatico – ha tanta voglia di ricominciare.

Un lavoro ce l’ha (è regolarmente assunto alla Cooperativa sociale Ccils) ma, nonostante le tante promesse degli assistenti sociali, per lui una casa non si trova. Dagli uffici comunali, malgrado decine di moduli compilati e pile di carte bollate, la risposta è sempre la stessa: “Ci spiace, ma nelle graduatorie degli alloggi popolari c’è chi ha più bisogno di te”.

E allora, dopo tanti rifiuti ed altrettante porte in faccia, a Salvatore è rimasta una sola possibilità: “Ho acquistato una tenda e mi sono accampato nel parco dietro alla palestra My Place – racconta – ma la scorsa settimana, durante l’ultimo temporale, un fulmine è caduto a mezzo metro dalla mia tenda, aprendo in due un albero. Oggi è un miracolo se sono qui a raccontarlo…”.

I problemi di Salvatore, per la verità, partono da lontano quando, nel 2003, perde la mamma. Poi il suo matrimonio va a pezzi e, come capita a tanti mariti, si ritrova sulla strada: “Ho una figlia di 17 anni che sta con sua madre – spiega – avrei tanta voglia di vederla, di passare del tempo con lei ma, senza una casa, è tutto terribilmente complicato. Il Giudice ha disposto due incontri alla settimana, ma non posso certo ospitarla in una tenda…”.