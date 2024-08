Un medico estetico di Cesenatico crea un team con i grandi professionisti del “ritocco”

All’evento parteciperà un team di professionisti selezionati per l’occasione da Alessandro Pasquali, il noto chirurgo estetico di Cesenatico, esperto di VASERlipo, trainer di Seffiller e di metodiche mini-invasive. Pasquali, titolare di uno studio estetico in via Squero a Cesenatico e di uno a Ibiza, è uno dei nomi emergenti della medicina estetica italiana.

Al suo fianco, tra gli altri, il celebre Giovanni Angiolini, considerato tra i trenta migliori medici estetici del mondo, Nicolò Bertozzi, tra i massimi esperti italiani in tecniche additive, il chirurgo maxillofacciale Massimiliano Manfredi, prestigioso nome per i lifting profondi, deep/plane e del distretto facciale, e l’anestesista rianimatore Valerio Sciascia, grande esperto di anestesie profonde, blocchi toracici (zero dolore + rischi abbattuti) e analgesia post-operatoria. All’evento parteciperanno anche esperte di ozonoterapia e di cosmeceutica domiciliare per un benessere a 360° e, soprattutto, per mantenere il risultato nel corso del tempo.

Il lavoro “a più mani”, impostato con la logica dello sharing, garantisce un effetto “wow” perché permette alla paziente di godere delle esperienze e del know-how professionale di tanti profili medici e di ricevere la miglior tecnica “distrettuale” con la logica del “to each his own”.

L’evento del 20 settembre, ovviamente, prevede un numero limitato di posti. Per partecipare basta inviare una mail a info@alessandropasquali.com o whatsapp allo 0547-401568 allegando una foto del viso frontalmente (senza trucco né filtri) con nome e cognome.