Aspettava il treno con la bicicletta rubata, fermato un 19enne

All’alba di martedì 27 agosto, gli agenti del Presidio estivo di Polizia di Cesenatico, anche con personale in abiti civili, hanno svolto un controllo a case in costruzione, in stato di abbandono e/o alle strutture ricettive dismesse, che si trovano nel territorio dei Comuni della riviera di competenza, per verificare la presenza di pregiudicati e/o soggetti che si rifugiano.

Nel corso dei controlli sono state identificate decine di persone, perlopiù stranieri regolari.

In un caso è stato rintracciato uno straniero sprovvisto di documenti che attestino la sua regolarità sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti più approfonditi, svolti dal personale della Volante, anche con l’ausilio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì – Cesena, l’uomo, un tunisino di 55 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la violazione della normativa sugli stranieri.