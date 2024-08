Cinquecento judoki a Cesenatico: ci sono anche due olimpioniche

Elios Manzi aggiunge: “Lo stage di Cesenatico è stato una buona opportunità di crescita. Si respira una bella atmosfera. Per me questa è stata la prima volta “da insegnante” e devo dire che nonostante l’ansia iniziale mi sono divertito. I ragazzi sono entusiasti e hanno tanta voglia di fare. Nel complesso c’è un buon livello. In bocca al lupo a tutti per i prossimi impegni!”.

Nicholas Mungai: “Penso che lo stage di Cesenatico sia un buon punto di ripartenza per costruire una buona stagione dopo la pausa estiva. Credo sia anche un ottimo training camp pure per la squadra Junior, in modo che possano preparare al meglio l’europeo. D’altro canto, per noi atleti “maturi”, avere la possibilità di mettersi dall’altra parte del tatami e condividere con i più giovani una parte del nostro judo, come succede qui a Cesenatico, è una grande opportunità di crescita personale e sportiva”.

La manifestazione si concluderà venerdì 30 agosto.