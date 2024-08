Fuori “Soldi”, il nuovo singolo di Sapi

“Viviamo in una società strana – spiega l’artista – in cui i soldi sembrano l’unica ragione di vita. Oltre ad averli, ci si lancia con ogni mezzo per farne ancora e ancora. Sempre di più, verso una dipendenza morbosa. Un’ossessione. Questo è ormai all’ordine del giorno, è sdoganato. Ma siamo sicuri che debbano essere unicamente i soldi a farci andare avanti? Certo, averli aiuta, ma il resto passa in secondo piano, compresi tutti quei valori che invece meriterebbero una posizione molto più dignitosa”.

La storia della canzone non nasce per caso, e si colloca perfettamente nell’attualità. Prosegue Sapi: “Lungi da me il voler fare moralismo e retorica. Ho scritto il brano in un momento particolare della mia vita professionale, in cui la problematica che analizzo ha trovato riscontro pratico nella realtà. E, come sempre quando vengo travolto da un’emozione, ho impugnato la penna e dato vita a questo pezzo. La mia non è una missione, ma un’esigenza fisiologica: di fronte all’assurdità che è la corsa sfrenata verso il guadagno, ho sentito il bisogno di riflettere, scrivere e cantare”.