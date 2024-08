US Open 2024: al via l’evento tennistico dell’anno

Vivere l’atmosfera unica degli US Open

Partecipare agli US Open, anche solo come spettatore, è un’esperienza da sogno per molti appassionati di tennis. L’atmosfera che si respira al “Billie Jean King National Tennis Center” è elettrizzante, con fan provenienti da tutto il mondo, pronti a supportare i loro beniamini. Le serate a Flushing Meadows, con le luci dello stadio e il rumore incessante di New York in sottofondo, creano un’atmosfera davvero speciale.

Chi però ha difficoltà a recarsi di persona in America, può godere appieno degli US Open tramite le dirette tv e streaming disponibili sulle migliori piattaforme. È sufficiente infatti una breve ricerca sul web, per scoprire i canali a pagamento su cui vengono trasmessi i match più importanti. Tra questi segnaliamo i provider di Sky Sport e Now, due brand da sempre molto vicini agli Us Open ed ai principali tornei ATP di tennis.