Il bilancio di un’estate culturale: in 10mila per un calendario da record

L’estate culturale di Cesenatico non ha tradito le attese accompagnando migliaia di persone in una serie di appuntamenti dal tramonto all’alba. La stagione appena conclusa è stata sui generis a causa dello spostamento del teatro all’aperto dallo storico cortile della scuola Saffi alla terrazza sul mare in piazza Spose dei Marinai, ma il cambio location non ha spaesato il pubblico. Inoltre, a differenza delle passate stagioni, tutti gli eventi sono stati a ingresso libero.

Ribalta Marea Sunset, che raggruppa i tre appuntamenti svolti nella piazza centrale di Ponente, ha collezionato un numero che punta alle 10mila persone. Il concerto di Concato, Cesenaticowow e il Ju Ju Memorial sono stati eventi da raduno; hanno acceso i riflettori sulla piazza dove storicamente le mogli dei pescatori andavano ad aspettare i mariti al rientro dalla pesca nei giorni di burrasca.

Grande risultato per i concerti all’alba, in collaborazione con la Coop. Stabilimenti Balneari, che hanno toccato punte di 500 albisti che si sono presentati puntuali in una delle sette spiagge libere per assistere ai live iniziati rigorosamente alle 6 del mattino. I Notturni alle Conserve hanno consolidato il loro stile fatto di musica Classica con la C maiuscola tenutisi nel cuore del borgo di Cesenatico. Qui gli appuntamenti hanno raccolto intorno alle 200 persone ad evento.

«Vorrei ringraziare tutti – ha detto l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli – dai direttori artistici, all’ufficio cultura, alle maestranze e il nostro pubblico che non ci ha fatto mancare la sua presenza e il suo affetto. Siamo al lavoro con lo stesso spirito per preparare un cartellone teatrale che renda omaggio ai 160 anni del Teatro Comunale».