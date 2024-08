Il sindaco Matteo Gozzoli: “Sulla direttiva Bolkenstein il Governo è immobile”

Il sindaco Matteo Gozzoli nei giorni scorsi ha partecipato al tavolo con i comuni costieri, le associazioni di categoria e i sindacati in merito alla direttiva Bolkenstein. Il tavolo è stato organizzato dalla regione Emilia-romagna e coordinato dall’assessore Andrea Corsini.

«Il governo è totalmente immobile per quanto riguarda la direttiva Bolkenstein e sta lasciando soli tutti: dalle istituzioni regionali a quelle comunali, e soprattutto centinaia di imprese che attendevano risposte dopo le promesse roboanti della campagne elettorali. La Regione Emilia-Romagna insieme ai comuni e ai sindacati di categoria sta impostando un lavoro fondamentale e condiviso per arrivare a stilare le linee guide necessarie ad affrontare le evidenze pubbliche. Serve tutelare i diritti degli operatori e salvaguardare il valore aziendale degli stabilimenti. Ormai è chiaro a tutti che non possiamo più immaginare di andare avanti a colpi di proroghe, ma occorre passare dalle evidenze pubbliche come previsto per legge nazionale e e come prevede la normativa europea”.