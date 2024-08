Dati turistici, “A luglio Cesenatico è seconda in tutta la regione”

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

«I dati diramati dalla regione ci raccontano di un mese di luglio che non solo ha tenuto ma che è in leggerissima crescita rispetto al 2023 e anche rispetto al 2019 quando il mondo e il turismo erano totalmente diversi. Questi dati ci fanno piacere e ci rendono orgogliosi perché siamo la seconda destinazioni per pernottamenti di tutta la regione guardando al solo mese di luglio», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Stiamo lavorando da anni insieme ai privati e alle associazioni di categoria per migliorare e implementare ancora di più la tradizione turistica di Cesenatico e penso che questi dati siano un ottimo riconoscimento del percorso. Il dato da gennaio a luglio ci vede al terzo posto per presenze in tutta la regione, un sintomo di come anche a Cesenatico il periodo di vacanza si stia allungando e sempre più destagionalizzando. Ora aspettiamo i dati di agosto e settembre per tracciare un primo bilancio dell’estate», le parole dell’assessore Gaia Morara.