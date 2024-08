Il Popolo della Famiglia: “La chiesa di San Francesco resti aperta”

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta l’addio dei Frati Francescani dopo 400 anni dal comune di Cesenatico: “La chiesa di San Francesco – spiega in una nota – rappresenta per i fedeli e non solo un punto di riferimento religioso ed artistico per bambini città. L’amore che i cittadini si Cesenatico stanno mostrando verso l’operato dei Frati e verso la Chiesa è la dimostrazione di quanto quella Chiesa rappresenti per una comunità. Siamo dispiaciuti per la partenza dei Frati, ancora di più per la sua chiusura”.