Sorpreso alla stazione con una bicicletta rubata: denunciato tunisino

Nuovi controlli all’alba nei casolari abbandonati di Cesenatico da parte degli agenti del locale posto di polizia. Identificati perlopiù stranieri regolari con la sola eccezione di un cittadino tunisino di 55 anni segnalato come irregolare sul territorio nazionale.

Tra le zone maggiormente battute per le verifiche in borghese degli agenti c’è sempre quella della stazione ferroviaria. È qui che i poliziotti all’ora di pranzo hanno trovato un 19enne tunisino in sella ad una bici troppo costosa per non destare sospetti. Il giovane, per altro, era già noto ai poliziotti che dunque hanno proceduto ai controlli.