Addio ai frati, il sindaco Gozzoli replica alle polemiche

Giovedì prossimo (5 settembre) i frati appartenenti all’ordine dei Fratelli di San Francesco lasceranno definitivamente lo storico convento dei Cappuccini per ritornare a Verona, dove ha sede l’ordine di appartenenza che li ha richiamati ad altre mansioni. Tra pochi giorni Cesenatico li saluterà, ringraziandoli per tutto quello che hanno fatto e lasciato alla nostra comunità dal 2000 ad oggi. Sul tema, dopo le polemiche dei giorni scorsi, arriva anche il chiarimento del sindaco Gozzoli.

“Quando esattamente un anno fa Cesenatico ha appreso la notizia, gran parte della comunità religiosa e non solo si è attivata con una raccolta firme per mantenere un punto di riferimento così importante per la nostra comunità, ed io – scrive nella sua nota social il primo cittadino – ho chiesto ufficialmente alla Congregazione dei Fratelli di San Francesco di riconsiderare la scelta, evidenziando l’importante presenza dei frati nel centro storico di Cesenatico per unire le anime della città: una porta aperta per tutti, un aiuto, un punto di riferimento religioso, un luogo di spiritualità magnifico. La Congregazione mi ha risposto immediatamente che la scelta era irreversibile visti il calo delle vocazioni ed i soli quattro frati rimasti nel convento”.

“Allo stesso tempo – prosegue il sindaco – la Diocesi di Cesena-Sarsina ha intrapreso un percorso per non lasciare chiuso il convento. In primis, ha garantito la funzionalità della chiesa presente, pertanto le funzioni religiose vi si svolgeranno regolarmente; inoltre, ha previsto di utilizzare gli ampi spazi del convento per garantire ed ottimizzare una serie di servizi della Caritas di Cesenatico che vengono già svolti in centro storico – come la mensa amica – e altri che vengono al momento svolti nei locali dell’ex scuola di via Leone. Questi servizi sono gestiti da volontari che io non finirò mai di ringraziare, come sindaco ma soprattutto come cittadino di Cesenatico. La nostra Caritas accoglie chiunque abbia bisogno, straniero o italiano, singole persone e famiglie anche e soprattutto cesenaticensi. Lo fa servendo pasti, trovando posti letto, donando vestiti. In maniera anonima, instancabile e gratuita”.

“Il convento – scrive ancora Gozzoli – avrà bisogno di qualche piccolo lavoretto e si troverà ad avere qualche celletta inutilizzata che potrebbe essere messa a disposizione per ospitare chi ne ha bisogno. Ma lo ripeto e lo ribadisco: solo la Diocesi potrà decidere nel dettaglio quello che si farà all’interno del convento, non l’amministrazione comunale. È così che funziona. In tale contesto, mi lasciano l’amaro in bocca le polemiche, quantomeno tardive, sollevate a fine agosto. Non solo perché sono stato accusato di non aver fatto nulla per evitare il trasferimento dei frati, poi di non aver fatto nulla per evitare che un immobile non del Comune ma della Chiesa fosse utilizzato da quest’ultima per le funzioni che la Curia ritiene di svolgervi al suo interno. Ai tanti che contestano sui social, per email, messaggi, vocali, ecc… forse non è chiaro che non c’è nessuna norma in base alla quale un Sindaco potrebbe agire in questo modo. Forse c’è chi è rimasto agli editti napoleonici!”.