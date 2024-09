Cappuccini, nasce il Comitato e arriva la “protesta pacifica”

“Al dispiacere si aggiunge però una forte preoccupazione, dovuta alla scelta di inserire all’interno della chiesa un punto di accoglienza Caritas. Senza nulla togliere alla nobile funzione di questa associazione di volontariato, crediamo che la situazione che viviamo quotidianamente in questo quartiere possa notevolmente degenerare. È doveroso distinguere tra bisognosi e persone da recuperare socialmente, che in quanto tali rappresentano un pericolo per la comunità – continua la nota stampa – Questa vicenda ha radici lontane, è iniziata e perdurata negli anni vedendo come protagoniste persone indigenti, aiutate spesso solamente dagli abitanti della zona, nonché dagli stessi frati. Negli ultimi tempi, questa forma di degrado non sostenuta da un centro operativo comunale, è notevolmente peggiorata. Accanto a loro, si è creata una rete delinquenziale con personaggi al limite della legge, che sopravvivono di espedienti. Abbiamo il timore che, in fede alle buone azioni svolte dalla Caritas, tali persone possano aumentare, approfittandosi dell’aiuto. Chiediamo, quindi, sostegno e garanzie per una prossima sicurezza urbana, attualmente minata, concordi del fatto che è doveroso vivere costruendo ponti e non alzando muri”.