Cappuccini, Palazzi (Cesenatico Civica): “Favorevoli alla Caritas nel convento”

“Attualmente – prosegue la nota di Cesenatico Civica – i servizi sono svolti in modo egregio seppure con difficoltà logistiche, in aree diverse della nostra città. Portando questi servizi, come accade in tante altre realtà, in una sede unica centrale e più facilmente raggiungibile si facilita il servizio e la sua fruizione. Apprezziamo anche l’azione del Sindaco Gozzoli che sta seguendo attivamente questa situazione, pur nel rispetto del ruolo di decisore che spetta alla Diocesi. Siamo sicuri che, come ha dichiarato pubblicamente, si coordinerà con Caritas per fare in modo che tutto funzioni nel migliore dei modi nell’interesse non solo del nostro centro storico ma di tutto il nostro paese”.

“Come gruppo consigliare – conclude Palazzi – saremo al fianco della Giunta nelle scelte che verranno fatte per quanto di sua competenza al fine di costruire una coabitazione serena e solidale tra le varie anime e realtà della città, in centro e nelle periferie. Questo nello spirito fondante di Cesenatico Civica che nel programma elettorale immaginava una “Cesenatico inclusiva, aperta e accogliente dove le differenze sono un bene prezioso”.