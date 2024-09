Polizia, il bilancio di fine estate

Era iniziato lunedì 1 luglio e, sabato 31 agosto è terminato il lavoro del Presidio estivo della Polizia a Cesenatico, così come disposto dal Questore della Provincia di Forlì – Cesena, dr. Claudio Mastromattei, e coordinato dal Commissario dr. Paolo Di Masi.

In questo periodo la Polizia di Stato ha garantito mirati servizi di controllo del territorio, svolti da agenti della Questura di Forlì – Cesena, del Commissariato di Cesena e dai rinforzi inviati dal Ministero dell’Interno. Sono stati, in questo modo, assicurati giornalmente i servizi di vigilanza e controllo del territorio, nell’arco delle quarantotto ore, che hanno prodotto e garantito una maggiore sicurezza e vicinanza delle Istituzioni a cittadini e turisti.

Le volanti sono state chiamate a svolgere numerosi interventi, anche di iniziativa, soprattutto per richieste di soccorso alle persone, per liti, ubriachi molesti ed altro, o per assistere utenti in difficoltà, agevolando l’attività del personale medico. In alcune circostanze, l’intervento degli agenti per segnalazioni di anziani o bambini che si erano persi, è stato determinante per il ricongiungimento con i familiari.

Da segnalare un episodio accaduto nel mese di luglio, quando gli agenti della Volante, hanno prestato soccorso a un signore di oltre ottant’anni che si era smarrito. Con calma e professionalità i poliziotti sono riusciti a rassicurare il malcapitato facendolo sentire a suo agio e a farsi raccontare alcuni particolari per poter risalire a qualche parente. Così facendo hanno intuito che lo stesso era giunto a Cesenatico pedalando con una bicicletta presa a noleggio da Milano Marittima, distante oltre 15 chilometri. Gli accertamenti svolti repentinamente dagli agenti hanno permesso di rintracciare la moglie dell’anziano, intercettandola mentre, piuttosto preoccupata della sorte del marito, stava già sporgendo denuncia per la scomparsa del coniuge. La volante ha quindi raggiunto la località ove si trovava la donna per riaffidarle il marito, facendoli così riabbracciare. Trattasi di una coppia di Rovigo in vacanza a Milano Marittima.

Numerosi sono stati i servizi antiabusivismo, antidegrado e di controllo alle strutture ricettive o costruzioni incompiute, svolti dai poliziotti, in alcuni casi anche in collaborazione con la Polizia Locale di Cesenatico, per la verifica del corretto inserimento dei dati degli alloggiati e della presenza di pregiudicati e stranieri clandestini che occupano queste strutture dismesse e in stato di abbandono.

In un caso sono stati rintracciati 10 cittadini tunisini, di cui 8 clandestini sul territorio nazionale. Tutti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici; mentre gli 8 clandestini sono stati denunciati anche per violazione delle norme sugli stranieri. A carico degli stessi, inoltre, sono stati assunti altrettanti provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Per quattro di questi il Questore ha disposto il provvedimento di trattenimento per l’accompagnato presso il Centro di Permanenza ed espulsione di Palazzo San Gervasio a Potenza per il rimpatrio al Paese di provenienza, mentre per gli altri quattro stranieri si è proceduto con l’ordine emesso sempre dal Questore di Forlì – Cesena di lasciare lo Stato entro 7 giorni.