Si è aperta ieri la tredicesima edizione della Maratona Alzheimer

Il programma

3 Settembre, Colonia Agip

Dalle 9 alle 17: Terzo Forum Nazionale dei Caffè Alzheimer : E’ l’ora dei Caffè Alzheimer

7 e 8 settembre, Cesena-Cesenatico

La Maratona Alzheimer

E’ tutto pronto anche per la tredicesima edizione della Maratona Alzheimer che oramai si colloca tra gli appuntamenti sportivi e solidali tra i più attesi del mese di settembre. Alle 8 di domenica 8 settembre prenderà il via, dalla Piazza del Popolo di Cesena, la Mezza Maratona Alzheimer, una gara competitiva FIDAL. L’arrivo della Mezza Maratona è al Parco di Levante, a Cesenatico. Sono attesi circa mille atleti, circa 250 in più rispetto al 2023. Dall’anno 2018, in seguito alla scomparsa dell’ex ct Azeglio Vicini, la Mezza Maratona è stata nominata “Memorial Azeglio Vicini” grazie ad una collaborazione con il Panathlon Club di Cesena. Dopo i primi due km dalla partenza della gara, è previsto il passaggio alla Rotonda dello Stadio di Cesena “Azeglio Vicini”, mentre su Cesenatico, proprio sotto al grattacielo in Piazza Costa accanto alla Rotonda Vicini, è fissato un traguardo intermedio. Entrambi i punti prevedono delle premiazioni ai primi che li raggiungeranno. Iscriversi alla Maratona Alzheimer significa collaborare alla realizzazione del progetto Caffè Alzheimer diffuso, sostenere la ricerca scientifica sulla prevenzione secondaria e la diagnosi precoce, contribuire alla costituzione del primo Centro studi, documentazione e ricerca Alzheimer, intitolato a Giovanni Bissoni, che sorgerà a Casa Fabbrani, a Mercato Saraceno. Iscrizioni online aperte sino a martedì 3 settembre.

A questo link tutte le informazioni: https://www.maratonaalzheimer.it/it/maratona/21-km/

La Grande Marcia per i diritti

Sempre l’8 settembre, alle 8.30, con partenza dal Piazzale Olimpia, Orogel Stadium Dino Manuzzi a Cesena e arrivo al Parco di Levante a Cesenatico, si muoverà la Grande Marcia Alzheimer. Camminare insieme, su un tragitto di 16 chilometri per ricordare, e far ricordare, che le persone con Alzheimer e demenza, pur perdendo progressivamente la memoria di se stessi e del mondo, non perdono diritti, ma ne acquisiscono: il diritto all’accessibilità e alla specificità della cure, il diritto all’accoglienza, all’amorevolezza, alla stimolazione cognitiva delle risorse residue, il diritto a non essere dimenticati, il diritto alla socialità e al vivere liberi dallo stigma sociale. Nel 2023 gli iscritti sono stati circa 4.000 e quest’anno è prevista una ancora maggiore affluenza. Chi preferisce un percorso più breve, potrà partecipare alla Piccola Marcia Alzheimer: 8 km con partenza alle 9.30 da Macerone (FC), oppure alla Mini Marcia Alzheimer di soli 2 km, con partenza dal grattacielo di Cesenatico, Piazza Andrea Costa, alle ore 10.00.

Già da sabato 7 operativo il Village al Parco di Levante di Cesenatico per il ritiro pettorali e nuove iscrizioni dalle 10 alle 18 con ulteriori iniziative: la Dog Walking, alle ore 9: una passeggiata di 1 ora, a sostegno di Fondazione Maratona Alzheimer, insieme ai propri amici a 4 zampe. Ai più piccoli invece è dedicata la Kids Run, con partenza alle 16.00.

A questo link tutte le informazioni: https://www.maratonaalzheimer.it/it/maratona/grande-marcia-alzheimer-2024/