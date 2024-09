A Gatteo Mare la festa per i 25 anni di Telemaco

Questa sera (4 settembre), dalle ore 21.30, si festeggia in piazza della libertà a Gatteo Mare con i Ridillo in concerto. In piazza ci saranno anche le cantarelle a cura del centro ricreativo Auser Giulio Cesare di Gatteo a Mare, il truccabimbi con Silvia Bersani, mentre la casina del volontariato sarà aperta per tutti coloro che vorranno chiedere informazioni ed avvicinarsi (il trenino di Gatteo Mare durante la serata effettuerà una corsa extra a sostegno di Telemaco Odv).

Per informazioni 333-3743556 – 333-6506407 oppure scrivere una mail a info@telemacoassociazione.it.