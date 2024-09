Tornano i Campionati Mondiali di Beach Tennis a Cesenatico

Sono partiti lunedì scorso a Cesenatico i Campionati Mondiali di Beach Tennis della Federazione Internazionale di Tennis (ITF) in programma fino a domenica 8 settembre. Ventisei le nazioni presenti e 1200 gli atleti: un’edizione record sia per numero di iscritti che di Stati.

I campionati del mondo sono organizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e realizzati grazie all’impegno e al contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesenatico. L’ITF Beach Tennis World Championship è la più importante competizione nel mondo del Beach Tennis e attira sui campi i migliori atleti di tutto il mondo, per questo è garantito un grande spettacolo sulla spiaggia di Piazza Andrea Costa.

Oltre al doppio maschile e al doppio femminile, questo grande evento offre la possibilità di competere a svariate categorie di atleti tra cui ragazze e ragazzi under18 e doppio misto.

“Cesenatico è orgogliosa di ospitare i mondiali di Beach Tennis che tornano sulle nostre spiagge dopo l’edizione dello scorso anno resa difficile dall’alluvione. – hanno dichiarato il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e l’Assessora al Turismo Gaia Morara -. Siamo pronti a ospitare questo evento bellissimo che porterà tanti atleti di altissimo livello e anche tanti turisti per una stagione estiva destinata a continuare ancora per tutto settembre. Ringraziamo la regione Emilia-Romagna per la fiducia e tutta l’organizzazione per l’impegno e l’evento di altissimo livello che hanno organizzato”.

“L’estate in Emilia-Romagna è sempre più un’estate di sport. Lo dicono i dati e i tanti appassionati che sempre più numerosi scelgono la Sport Valley emiliano-romagnola per vivere grandi emozioni possibili solo qui- ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini-. Non fanno eccezione questiMondiali di beach tennis, appuntamento di grande richiamo che riunirà a Cesenatico i campioni di questa spettacolare disciplina, apochi giorni dall’arrivo della Coppa Davis all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. In un mese di settembre particolarmente ricco di manifestazioni sportive, ancorauna volta il binomio sport e turismo si rivela vincente, in grado anche di allungare la stagione turistica e creare nuove opportunità agli operatori del settore”.

“Disciplina tra le più seguite e praticate in Emilia-Romagna, il tennis è al centro del cartellone di eventi promosso dalla Regione, grazie alla collaborazione ormai consolidata con la Federazione italiana tennis e padel- ha aggiunto Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione-. Questi Campionati mondiali rappresentano, insieme alla Davis, il fiore all’occhiello di una stagione di grande tennis che si è aperta a giugno con il Torneo Atp 125 di Sassuolo nel Modenese e che si concluderà alla fine di settembre con i Campionati europei under 16 in provincia di Parma. Il Beach Tennis è solo uno dei tanti sport che vedono protagonista la spiaggia, nell’intento di valorizzarla sempre più come luogo di grandi eventi sportivi: da Dominate the water la manifestazione di nuoto in acque libereospitata pochi giorni fa a Cattolica, al Campionato nazionale di Beach Volley di Bellaria Igea Marina, fino ai due appuntamenti con il Triathlon a settembre a Cervia”.