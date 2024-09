Protesta pacifica al largo Cappuccini LE FOTO

I residenti del centro storico hanno manifestato con i cartelli alla mano: “Giù le mani dalla chiesa” e ancora “Quattro secoli di storia cancellati”, “Basta degrado per carità”. E anche una citazione di David Bowie: “We can be hero just for one day”.

“aSiamo molto preoccupati perchè la scelta di inserire all’interno della chiesa un punto di accoglienza Caritas è pericolosa. Senza nulla togliere alla nobile funzione di questa associazione di volontariato, crediamo che la situazione che viviamo quotidianamente in questo quartiere possa notevolmente degenerare. È doveroso distinguere tra bisognosi e persone da recuperare socialmente”.