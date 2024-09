Trasporto pubblico, lunedì 9 settembre sciopero di 8 ore di Start Romagna

Nella giornata di lunedì 9 settembre è in programma uno sciopero nazionale di 8 ore del Trasporto Pubblico Locale indetto dalle sigli sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA.

In questa giornata, dunque, potrebbero esserci ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico e sul servizio traghetto a Ravenna. In particolare, a Cesenatico, così come in tutta la provincia di Forlì-Cesena, il servizio non sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell’apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: www.startromagna.it/news/lunedi-9-settembre-sciopero-nazionale-di-8-ore-su-tutti-i-bacini.

Nella precedente iniziativa di sciopero indetto dalle stesse organizzazioni sindacali in data 18 luglio 2024, l’adesione era stata del 44,17% nel bacino di Forlì – Cesena, nel 69,64% nel bacino di Ravenna e del 27,86% nel bacino di Rimini.

Start Romagna – in una nota – si scusa sin da ora per i possibili disagi.