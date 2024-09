Il cesenate Cappelletti vince il suo sesto mondiale di beach tennis

Nel torneo femminile, secondo trionfo consecutivo per la venezuelana Patricia Diaz e la brasiliana Rafaella Miller (n.1) che hanno battuto in finale le n.5 del tabellone, già due volte campionesse del mondo, le romagnole Giulia Gasparri e Ninny Valentini, per 7-5, 6-4. Nel misto successo per Giulia Gasparri, in coppia con il russo Nikita Burmakin.