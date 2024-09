Sanità, “Cesenatico Civica” sta con De Pascale

“Cesenatico Civica”, la seconda forza “politica” in consiglio comunale, esprime in una nota “piena condivisione” dei dieci punti sulla politica sanitaria regionale presentati dal candidato presidente Michele De Pascale. A sostenerlo Mauro Palazzi, medico epidemiologo e capogruppo di Cesenatico Civica: “Il nostro sistema sanitario pubblico è di buona qualità – esordisce – ma va sostenuto da adeguate risorse economiche da parte del governo. Il nostro sistema sanitario nazionale pur garantendo un accesso qualificato a tutti gli individui non è utilizzato nel modo appropriato da tutti i cittadini. Occorre quindi semplificare i percorsi di accesso e di accompagnamento per diagnosi, terapia e riabilitazione”.