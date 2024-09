Malato… ma non troppo: quando il torneo di calcetto ti costa il posto

Purtroppo per Mario, la giustizia non dorme mai, e nemmeno i suoi datori di lavoro. Così, tra una rovesciata e una scivolata, il suo piano segreto crolla. La Corte di Cassazione, con la sua immancabile saggezza (Ordinanza n. 23852 del 5 settembre 2024), interviene a ricordare che partecipare a un torneo di calcio durante la malattia è, diciamo, non proprio un esempio di diligenza lavorativa.

Gli Ermellini – che a questo punto immaginiamo un po’ come arbitri severi con il fischietto in mano –, con l’Ordinanza n. 23852 del 5 settembre 2024. stabiliscono che fare sport in piena malattia può far nascere qualche dubbio sulla reale esistenza del malessere, oltre che mettere a rischio la guarigione. Insomma, Mario, se non puoi lavorare, forse non dovresti nemmeno correre dietro a un pallone.