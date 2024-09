Sabato la ventesima edizione del “Memorial Pantani”

Conto alla rovescia per il “Memorial Pantani” del ventennale che, come sempre, promette emozioni e spettacolo. L’appuntamento è per sabato prossimo con partenza da Cesena e traguardo collocato a Cesenatico. Saranno 25 le squadre iscritte tra cui otto World Tour.

La ventesima edizione del “Memorial Marco Pantani – Gran Premio Sidermec – Trofeo Cbr” celebra dunque i suoi primi vent’anni. Nacque qualche mese dopo la scomparsa di Marco, su idea del Panathlon Club Cesena insieme al Gruppo Sportivo Emilia che, oggi come ieri, cura l’organizzazione.

Da Cesena a Cesenatico Saranno 25 le squadre iscritte tra cui otto World Tour (Astana, Arkea, Cofidis, Ef Education, Red Bull Bora Hansgrohe, Movistar, Jayco Alula e Uae) per un totale di 175 partecipanti, pronti ad affrontare un percorso tecnico ed insidioso lungo 195.4 km, con il consueto arrivo in Viale Carducci a Cesenatico, davanti al monumento di Pantani. Partenza che dopo 12 anni torna a Cesena.

Sabato 14 il chilometro zero sarà a Martorano in via Ravennate 2580, per poi dirigersi verso Pisignano ed imboccare via Confine per risalire verso Sala. Da Sala i ciclisti si dirigeranno verso Calisese, dove cominceranno le colline. Al chilometro 43.1 (Via Sorrivoli) si entra all’interno del primo circuito, da affrontare cinque volte. Rispetto alle scorse edizioni, quest’anno il Gpm Credito Cooperativo Romagnolo sarà posto a Diolaguardia in via Garampa. Alla fine del quinto giro (148.1 km) si esce dal circuito in via Madonna dell’Ulivo verso Cesenatico fino ad un circuito cittadino da affrontare quattro volte, prima di alzare le braccia al traguardo nel nome di Pantani (arrivo previsto verso le 16).