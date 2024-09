Un altro camion resta incastrato nel sottopasso di viale Trento

Non è la prima volta che accade e, purtroppo, non sarà l’ultima. Ancora una volta un camion di grosse dimensioni si è incastrato nel sottopasso di viale Trento. Un problema già verificatosi in passato e, anche stavolta, le ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire.

È accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 17.30. Il traffico è rimasto chiuso in uscita verso Rimini e in entrata venendo da Ravenna fino a quando non si sono concluse le laboriose operazioni per liberare il sottopasso.

Foto LUCA POLINI