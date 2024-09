Una famiglia di blogger polacchi ospite a Cesenatico per promuovere la riviera romagnola

E’ stata ospite per una settimana del Consorzio Camping & Natura Villages – soggiornando al Camping Cesenatico – la famiglia polacca Kusmierz: marito e moglie, accompagnati dai due figli, sono gli autori di un popolarissimo sito web turistico nel loro paese, www.dzieciakinapoklad.pl, che ha registrato 330 mila visite nello scorso anno, con particolare successo per i reportages dedicati all’Italia.

Per questo il Consorzio ha invitato la famiglia sulla riviera romagnola: per una settimana, da soli o seguito di numerose guide territoriali, i Kusmierz hanno visitato non solo Cesenatico con le sue eccellenze (come il Museo della Marineria) ma diverse altre località sulla costa e nell’entroterra, vivendo anche esperienze suggestive che potranno ora raccontare ai loro followers, allo scopo ovviamente di promuovere il turismo polacco nei nostri territori.

Il soggiorno ha così alternato la visita a città e centri storici (Ravenna, Rimini, Santarcangelo, San Leo) ad esperienze attive e divertenti (dall’Italia in Miniatura ad Aquafan fino a un giro in barca a vela sul mare di Cesenatico).

“Ravenna ci ha fatto una grandissima impressione – hanno raccontato i due coniugi tracciando un bilancio della vacanza -. Vedere mosaici bizantini così preziosi e unici è stata un’esperienza straordinaria. Poi, ai bambini sono piaciute soprattutto le spiagge ampie e belle, il mare caldo e il tanto divertimento nel parco acquatico. Ci sono sembrati bellissimi anche i piccoli centri: San Leo, situato su una collina con la fortezza, le chiese e gli splendidi panorami; Cesenatico con il canale e le meravigliose navi; Santarcangelo con i tunnel sotterranei. Infine, tutti noi amiamo la cucina italiana: abbiamo davvero apprezzato il fatto di poter provare i piatti locali, in particolare la piadina e le deliziose paste di questa regione”.

La visita della famiglia olandese ha chiuso un programma promozionale estivo che ha portato in Romagna, nei mesi precedenti, anche due blogger polacchi, due blogger olandesi e una famiglia di blogger tedeschi.

Le iniziative promozionali sono state organizzate dal Consorzio in collaborazione con Apt Servizi, e con la fondamentale collaborazione delle DMO/DMC locali dei singoli territori visitati. Importante è anche l’adesione dei vari organizzatori di attività, che come sempre supportano attivamente questi progetti di promozione, riconoscendo il valore della cooperazione quando si perseguono obiettivi comuni come la promozione turistica congiunta del territorio.

Nelle foto, alcune istantanee della famiglia Kusmierz in varie località romagnole