Il 16 settembre ricomincia la scuola: prima campanella per 2.358

Lunedì 16 settembre riprendono le scuole di Cesenatico, un momento educativo e sociale significativo gli alunni e le loro famiglie. Sul territorio comunale sono 2358 gli alunni e le alunne che cominceranno o riprenderanno la loro avventura educativa.

Sono 509 gli iscritti e le iscritte alle scuole dell’infanzia tra quelle statali (409) e paritarie (100); per quanto riguarda le scuole primarie invece gli iscritti sono 1.036 e tutti quanti usufruiranno del servizio mensa. Nello scorso anno scolastico gli iscritti erano stati 1120; sono invece 813 gli iscritti alla scuola primaria di secondo grado (medie) e saranno 101 a usufruire del servizio mensa. Nello scorso anno scolastico gli iscritti totali erano stati 98. Per i servizi scolastici 0-3 gli iscritti sono 145 a differenza dei 148 dello scorso anno.

Anche per l’anno scolastico 2024/2024 il Comune di Cesenatico ha confermato la gratuità del trasporto scolastico per i residenti nella fascia 3-14 e sono 625 gli iscritti che potranno sfruttare questa agevolazione. L’investimento previsto per il servizio all’interno del bilancio comunale è di € 600.000,00.

Per quanto riguarda gli istituti superiori, l’ITE registra 430 alunni iscritti mentre al Liceo sono 616.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli

«Stiamo portando avanti un lavoro molto importante per quanto riguarda l’edilizia scolastica e l’anno che ci apprestiamo a vivere sarà significativo da questo punto di vista. Continuano e sono in dirittura d’arrivo i lavori per la nuova scuola di via Torino che consegnerà alla città un edificio all’avanguardia e di altissimo livello. Contestualmente stiamo intervenendo sull’edificio dell’ex scuola Saffi per poterlo utilizzare come spazio pubblico mentre a breve partiranno i lavori alla media Arfelli nella sede di via Sozzi. Alla scuola elementare di Sala abbiamo invece già concluso l’intervento che completa questo primo quadro di intervento sugli edifici scolastici, una mappatura e un intervento che non hanno precedenti nella storia di Cesenatico», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Lunedì sarà un giorno come sempre molto importante e simbolico per le alunne, gli alunni, tutte le famiglie coinvolte e il personale scolastico che si sta preparando da tempo a questa ripartenza anche in sinergia con il lavoro dei tecnici comunali. Inizia una nuova avventura e come sempre come amministrazione saremo vicini e presenti al mondo della scuola per poter garantire i servizi necessari e fare in modo che il percorso educativo possa svolgersi nelle condizioni migliori», le parole dell’assessore Emanuela Pedulli.