Carabinieri, sette persone denunciate e 2 segnalate per stupefacenti

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, nell’ambito di un servizio coordinato, hanno proceduto ad un capillare controllo della circolazione stradale lungo le arterie maggiormente trafficate nonché nelle aree residenziali ed in quelle frequentate da persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti ed all’abuso di bevande alcoliche.

A conclusione delle attività tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza – con tassi alcolemici tra 0.85 g/l e 1.95 g/l – e con ritiro del documento di guida per la successiva sospensione; due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti del tipo hashish e conseguente sequestro di alcuni grammi di sostanza; uno straniero è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato; infine tre stranieri sono stati denunciati per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Il bilancio del servizio svolto ha comportato inoltre: n.4 patenti di guida ritirate; n.10 infrazioni al Codice della Strada contestate; n.19 perquisizioni/ispezioni personali e/o veicolari effettuate; n.203 persone controllate; n.3 esercizi pubblici controllati.