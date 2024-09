Domenica sul lungomare la sfilata delle Trabant

Tornano le Trabant a Cesenatico. Saranno in settanta al 26° raduno in programma domenica.

Protagoniste le storiche vetture prodotte nella Germania dell’Est, che per decenni hanno rappresentato il simbolo dell’industria automobilistica tedesca orientale. Alla manifestazione partecipano equipaggi provenienti in gran parte dalla Germania, dall’Austria, dalla Svizzera e qualche appassionato italiano.

La novità di quest’anno è il passaggio di testimone da parte degli organizzatori. Dopo un quarto di secolo hanno lasciato l’organizzazione gli ideatori dell’evento, i coniugi Bruno Rinaldi e la moglie Sieglinde Lercher.

Quest’anno gli equipaggi sono alloggiati all’Hotel Adria Beach di Valverde.

L’evento clou si terrà, come detto, nella giornata di domenica, quando alle 14 le autovetture sfileranno in viale Carducci, scortate dalle pattuglie della Polizia locale sino ad arrivare in piazza Andrea Costa, dove rimarranno esposte. Come tradizione il pubblico voterà la macchina più bella ed interessante ed al termine della giornata saranno consegnate le targhe ai primi tre. A seguire la sfilata in senso contrario, dalla piazza nella cornice del grattacielo e del Grand Hotel Cesenatico, in direzione sud sino a raggiungere Valverde.