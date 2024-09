Matilde Brandi sarà la “madrina” di “Benessere in Rosa”

Sarà Matilde Brandi la “madrina” di “Benessere in Rosa”, l’Open-Day di “Balla & Snella” in programma il 19 settembre a Cervia.

Ballerina, showgirl e, soprattutto, docente di danza nonché direttrice artistica dell’omonima accademia di Ponte Milvio a Roma, Matilde Brandi – ex soubrette del “Bagaglino” – è ormai da tanti anni una performer professionista che – con lo studio, la tenacia ed il sacrificio – ha fatto della sua passione (il ballo) l’architrave della sua straordinaria carriera artistica e televisiva: “La danza è, da sempre, il filo conduttore della mia vita – dice – quand’ero bambina volevo fare la ballerina classica, anzi per essere precisa la ‘tersicorea’, la musa mitologica della danza greca. Dopo aver preso il diploma da ballerina a Roma, a soli 19 anni la mia vita è cambiata all’improvviso quando il maestro Gigi Proietti mi scelse in un casting per un suo show televisivo (Club ’92). Da quel momento, la danza, pur restando sempre una passione, è diventata anche il mio lavoro”.

Autentica primadonna dello spettacolo italiano, quando gli impegni di lavoro e di mamma glielo consentono, Matilde torna ad indossare le scarpette da ballerina e, nella sua accademia di Roma, conduce personalmente le lezioni: “Adoro, in particolare, lavorare con le allieve più piccole del settore ‘giocodanza’, splendide bambine di 3-4 anni con cui mi diverto sempre tantissimo”.

Sarà dunque lei la testimonial ufficiale di Balla & Snella Cervia che aprirà la sua stagione giovedì prossimo nella splendida sede di via Levico 2.

Ad accogliere le partecipanti – oltre alle addette alla reception, le simpaticissime Grazia e Serena – ci sarà un team di docenti professioniste tutte diplomate M.I.D.A.S. di 2° livello: Belen Carreras, Francesca Cis, Alessia Poni e la brasiliana Cinthia Oliveira.

Durante la giornata sarà possibile assieme alle insegnanti provare in anteprima le coreografie snellenti e tonificanti di Balla&Snella sulle note di diversi ritmi musicali, dal Latino al Pop, dal Tango al Flamenco, dagli anni 60/70/80 al Musical.

Oltre un centinaio di donne dei corsi passati hanno già confermato la loro iscrizione ma c’è ancora qualche posto libero (per prenotare la prova è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al ⁨353 444 5366).