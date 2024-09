Il 26 settembre il leggendario Stef Burns all’Oktoberfest di Pinarella

Sarà un nome iconico della musica mondiale la guest-star dell’Oktoberfest di Cervia in programma dal 26 al 29 settembre al Full Moon di Pinarella. Nella serata d’apertura (giovedì 26 settembre, dalle 22, ingresso gratuito), sul palco di viale Tritone, si esibirà Stef Burns, leggendario chitarrista statunitense, membro negli anni ’80 della mitica band “Huey Lewis and the News” e conosciuto per essere stato il chitarrista di Alice Cooper e attualmente per essere quello di Vasco Rossi.

Nato ad Oakland nel 1959, Stephan Birnbaum (questo il suo nome all’anagrafe) si esibirà a Cervia con la sua leggendaria Fender Stratocaster color vintage white con vernice alla nitro. Sposato fino al 2017 con la ex velina Maddalena Corvaglia (matrimonio officiato da Vasco Rossi in persona), Stef Burns – considerato il più grande chitarrista vivente – salirà sul palco del Full Moon con una line-up di formidabile prestigio: accanto a lui ci saranno infatti Mitia Maccaferri, voce e basso dei Vipers, Manuel Boni, chitarrista jazz di Ultimo, Max Muller, batterista di Irene Grandi ed Eugenio Finardi, e Francesco Luppi, pianista che vanta collaborazioni stabili con Enrico Ruggeri, Elio, Neffa e Califano.

Il concerto-evento di Stef Burns aprirà ufficialmente il programma dell’Oktoberfest 2024 che, per il decimo anno consecutivo, è stato allestito da Alessandro Vinci ed Andrea Alici, dinamici titolari del Full Moon: “Per l’edizione del decennale – spiegano Alessandro e Andrea – volevamo portare a Cervia un artista di valore mondiale. Con Stef Burns, chitarrista di Vasco ma anche protagonista di tour internazionali con i più grandi nomi della musica, pensiamo di esserci riusciti”.

Il calendario dell’Oktoberfest, che quest’anno avrà come birra ufficiale la bavarese Paulaner e Hacker Pshorr, proseguirà poi venerdì 27 settembre con i concerti dei cesenati Lennon Kelly e degli Shandon (gruppo ska punk che celebrerà i suoi primi 30 anni), mentre il sabato sera toccherà a Tonino 3000 e Tonino Carotone (disco d’oro con l’album “Mondo difficile”). Gran finale domenica 29 settembre con il live dei Vasconvolti, tribute-band del grande Blasco (info e prenotazioni tavoli al 329 1464457).