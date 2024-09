Il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato il nuovo comandante dei Carabinieri

Il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato in Municipio il Maggiore Flavio Iori che da qualche giorno è diventato il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico dopo il saluto di Flavio Annunziata.

Iori – 49 anni, originario della provincia di Roma – arriva a Cesenatico dopo che negli ultimi anni ha guidato la Compagnia dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme dopo svariati incarichi tra Lazio, Piemonte, Marche ed Emilia-Romagna.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Sono stato molto contento di conoscere il Maggiore Iori che arriva a ricoprire un solo molto importante non solo per Cesenatico ma per tutto il territorio del Rubicone. Abbiamo parlato della città, delle manifestazioni che si svolgono durante l’anno e sono sicuro che potremmo contare su di lui con grande spirito di collaborazione e dialogo come è sempre accaduto. La Compagnia dei Carabinieri è importante per Cesenatico è da sempre lavora in sinergia con le altre forze dell’ordine, compresa la nostra Polizia Locale», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.