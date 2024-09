Lunedì 14 ottobre Cesenatico Stand Up, scopri come fare impresa a Cesenatico

La stagione turistica volge al termine, ma non le opportunità imprenditoriali a Cesenatico. CNA CreaimpresaLab lancia Cesenatico Stand Up, un evento gratuito in programma lunedì 14 ottobre alle 17.30 presso l’Approdo Mediterraneo (Piazza Comandini, 16A) per chi coltiva un’idea imprenditoriale e vuole trasformarla in realtà.

Cesenatico, città dalla vocazione turistica che si esprime tutto l’anno, diventa così un punto di riferimento per le nuove imprese. L’iniziativa, promossa da CNA Forlì-Cesena, in collaborazione con CNA Formazione Emilia-Romagna, Living Sas , Approdo Mediterraneo e F Tourism & Marketing, con il patrocinio del Comune di Cesenatico, vuole fornire agli aspiranti imprenditori tutti gli strumenti necessari per realizzare il proprio progetto e avviare un’attività: dalla burocrazia alla consulenza, opportunità di finanziamento, fino alla definizione di un piano di marketing e una comunicazione efficace. Un’ottima occasione per conoscere anche le opportunità di formazione gratuita.