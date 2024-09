Un incontro per capire la figura dell’amministratore di sostegno

Rinviato nei mesi scorsi a causa di un’indisposizione di salute del relatore, viene riproposto al pubblico dal comitato di zona di Ponente-Zadina a Cesenatico un incontro sul tema “L’amministratore di sostegno e la tutela delle persone fragili”, in calendario per il pomeriggio di lunedì 30 settembre, ore 17.30, al Museo della Marineria di Cesenatico.

L’argomento sarà trattato da Giovanni Brugnera, avvocato del foro di Forlì-Cesena ed amministratore di sostegno, nonché componente del comitato di zona con il ruolo di vicepresidente.

L’incontro ha lo scopo principale di far conoscere meglio alla cittadinanza la figura dell’amministratore di sostegno, introdotta in Italia giusto vent’anni fa, con la Legge 9 gennaio 2004 n.6, che ha innovato in materia il codice civile.

Una realtà, quella dell’amministrazione di sostegno, che col passare del tempo sta diventando sempre più rilevante e necessaria, vista la nota tendenza demografica all’incremento della popolazione anziana, spesso con difficoltà psicofisiche, tali da rendere necessario un aiuto per la cura della persona, per la gestione del patrimonio e per il disbrigo delle pratiche legali e burocratiche.

Dopo una prima parte dedicata ad illustrare al pubblico i vari aspetti dell’amministrazione di sostegno, istituto giuridico importante non solo per gli anziani non autosufficienti ma anche per le diffuse situazioni di disabilità e di disagio sociale quali ad esempio le dipendenze, nella seconda parte dell’incontro si coglierà lo spunto per spaziare su vari aspetti della tutela legale delle persone fragili: da una serie di ipotesi delittuose previste dal codice penale alle normative più significative a beneficio dei soggetti più deboli, quali ad esempio la Legge n.112 del 2016, nota come legge “Dopo di noi”, che contempla una serie di importanti incentivi fiscali ed innovativi (quanto meno in Italia) strumenti giuridici, come il trust, a favore dei disabili gravi.

Non mancherà un cenno ai recenti decreti legislativi emanati quest’anno dal Governo nell’ambito del PNRR, per disciplinare in modo più organico rispetto al passato l’aiuto ai disabili ed agli anziani non autosufficienti.

Al termine è previsto uno spazio di dialogo con il pubblico.