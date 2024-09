Maglie da calcio sequestrate, per la Finanza il “gracias” del Barcellona

Non sempre alle brillanti azioni delle forze dell’ordine corrisponde un doveroso “grazie”. Ma stavolta qualcuno ci ha pensato. E non è per nulla un soggetto banale. Dopo l’operazione di contrasto alla contraffazione delle maglie da calcio (800 pezzi sequestrati) messa in campo nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Cesenatico, un segno di gratitudine arriva direttamente dalla Spagna e, più precisamente, da uno dei club più titolati d’Europa: il Barcellona.

Il “muchas gracias” è arrivato tramite l’avvocato Enrica Vasini dello studio “Bissa e associati” che, per conto della società azulgrana, ha espresso pubblicamente il proprio plauso all’attività delle fiamme gialle.

“Con riferimento ai recenti sequestri eseguiti dalla Guardia di Finanza di Cesenatico aventi ad oggetto maglie sportive recanti marchi contraffatti, per conto del Barcellona Fc che rappresento e difendo – spiega l’avvocato Vasini – sono a complimentarmi con il lavoro svolto dai militari delle fiamme gialle. Anche grazie alle denunce sporte avanti alle autorità competenti, Barcellona FC sta attuando su tutto il territorio nazionale un monitoraggio capillare finalizzato a scongiurare la diffusione del falso a tutela della buona fede dei consumatori e dell’integrità del proprio marchio, il cui valore sportivo è noto ed apprezzato in tutto il mondo. Barcellona Fc è parte attiva e collaborativa, anche per il profondo rispetto nei confronti dei propri tifosi, nella lotta alla contraffazione e sarà disponibile per ogni futura operazione organizzata dalle autorità”.