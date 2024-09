La Guardia Costiera scopre un deposito illegale di vongole

Nei giorni scorsi la Guardia Costiera di Cesenatico ha sequestrato 247 sacchi contenenti oltre 2,5 tonnellate di vongole, della specie camelea gallina, pescate di frodo di cui più di 1800 chili non adatti al consumo umano.

I sacchi erano stipati in un’area attigua al cimitero di Cesenatico dove ignoti avevano creato un deposito abusivo di vongole. Accanto all’area anche un furgone adibito al trasporto di molluschi.

Dopo aver individuato il titolare dell’attività illecita, è scattato il sequestro del prodotto così come la relativa sanzione da 3.500 euro (2.000 per l’attività di pesca abusiva, 1.500 per il trasporto di prodotto ittico non tracciato).

I 247 sacchi di vongole sono stati trasferiti in custodia al mercato ittico di Cesenatico. Il prodotto è stato poi sottoposto ad accertamento veterinario: 700 chilogrammi sono risultate idonee al consumo umano, i restanti 1.870 non idonei. I primi saranno venduti in asta pubblica e il ricavato sarà devoluto alle casse dello Stato, mentre la partita di molluschi non idonei al consumo, mantenuti ancora vivi e vitali, saranno liberati in mare.