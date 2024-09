Condizioni in miglioramento, riaperte le porte vinciane

Dopo una notte di apprensione, sembrano in graduale miglioramento le condizioni meteo che, nella giornata di ieri, hanno creato pesanti disagi a Cesenatico.

Visto l’attenuazione dei fenomeni meteo marini, e al fine di contribuire a far defluire le acque dei canali interni, il Comune di Cesenatico, attorno alle 6 di questa mattina, ha riaperto anticipatamente le porte vinciane.

Le previsioni indicano ancora pioggia abbondante fino alle 14:00 del pomeriggio e la situazione dei canali interni è ancora in fase di monitoraggio ma, come detto, il peggio sembra alle spalle.

Come spiega il sindaco in una nota social, in 2 giorni sono caduti sul territorio comunale 200 millimetri di pioggia. Per questa ragione, molte strade hanno ricevuto importanti quantità d’acqua e i canali hanno raggiunto il loro livello di guardia.