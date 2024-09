Rischio esondazioni, la Fiom-Cgil proclama 8 ore di sciopero

In una situazione di allerta rossa con ancora rischio esondazioni, allagamenti e frane, regione e comune hanno comunicato la chiusura delle scuole e hanno sollecitato l’utilizzo dello Smart Working per non mettere a rischio la sicurezza dei propri cittadini. Tenuto conto della grave situazione di alcune zone della nostra provincia, la Fiom-Cgil di Forli Cesena chiede alle aziende metalmeccaniche “di aprire la Cassa Integrazione per eventi atmosferici, per mettere in sicurezza tutte le lavoratrici ed i lavoratori che si devono spostare per andare o tornare dagli stabilimenti di lavoro. Nel caso in cui ciò non avvenga, per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori, la Fiom-Cgil di Forlì Cesena proclama 8 ore di sciopero a copertura delle assenze delle lavoratrici e dei lavoratori per la giornata di giovedì 19 settembre e per tutta la durata dell’allerta rossa”.