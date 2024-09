Comincia l’anno sportivo: lezioni di prova gratuite all’Endas

Riparte l’anno sportivo per la Polisportiva Endas di Cesenatico che, come ogni mese di settembre, riapre i suoi corsi di atletica leggera e ginnastica artistica.In programma lezioni di prova gratuite per bambini dai 5 ai 10 anni.

Dal mese di ottobre, invece, partiranno anche i corsi di ginnastica generale per adulti, di ginnastica dolce per adulti quello di pilates e ancora l’attività di pallavolo e di minivolley femminile e maschile. I corsi sono tenuti da tecnici specializzati. Per tutti è prevista una settimana di prova.

Per informazioni ed iscrizioni : segreteria del Centro di via Sozzi 2, presso lo Stadio comunale di Cesenatico il lunedì e Giovedì dalle 18 alle 19,30. Telefono 0547/75651 oppure 0547/82578.