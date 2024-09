Cade enorme pino sul Carducci: danneggiati due negozi

E’ un’immagine che desta preoccupazione perché quel gigantesco pino marittimo, nei giorni scorsi, non aveva dato segni di cedimento. E, invece, probabilmente indebolito gradualmente dal maltempo di questa settimana, alle prime luci dell’alba il grosso tronco si è disarcionato dall’asfalto, franando contro un paio di esercizi commerciali: l’outlet “firme & marchi” ed il negozio di cover di telefonini “Mela Compro”. Lo stabile risulta solo parzialmente lesionato, ma è chiaro che – con il cedimento strutturale del fondo stradale – saranno necessari dei rilievi tecnici approfonditi per considerare l’immobile perfettamente agibile. Per il momento, sul posto, si sono portati due mezzi dei vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia locale per gestire il traffico sul lungomare.

Di certo c’è che nessuno si è fatto male, anche se questo cedimento alimenta qualche apprensione perché, sul lungomare Carducci, altri alberi di grosse dimensioni potrebbero essere nelle stesse precarie condizioni.