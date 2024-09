La spiaggia colpita dal maltempo: da ottobre le dune protettive

Il maltempo di questi giorni ha colpito anche Cesenatico sia sul versante della costa che sull’entroterra e dopo che l’allarme per quanto riguarda i canali interni è rientrato, i tecnici comunali – in sinergia con quelli regionali e con la Cooperativa Stabilimenti Balneari – hanno effettuato i primi sopralluoghi in spiaggia a seguito delle mareggiate di questi tre giorni. Dalla spiaggia di Zadina fino a quella di Valverde, la prima stima è che siano stati erosi dai 30.000mq ai 40.000mq di spiaggia con i tratti maggiormente colpiti che sono stati quelli di Valverde 1, Villamarina e Ponente nella zona delle Colonie.

Dal 29 settembre cesserà il servizio di salvamento che il Comune di Cesenatico organizza in sinergia con la Cooperativa Stabilimenti Balneari e dai primi giorni di ottobre si comincerà a lavorare per la costruzione delle dune protettive. Per il prossimo inverno – in alcuni tratti della costa cesenaticense – verrà innalzata una duna sperimentale con l’utilizzo di uno speciale telo che dovrebbe renderla ancora più resistente. Da lunedì partono anche i lavori per la riqualificazione del Molo di Levante per rendere le banchine ancora più sicure costruendo anche un muretto anti esondazione in una zona che viene puntualmente allagata.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Cesenatico ha retto a questa nuova ondata straordinaria di maltempo che ha colpito i nostri canali interni e anche la costa. Abbiamo effettuato un primo sopralluogo in spiaggia e la prima stima dell’erosione si attesta in una forbice tra i 30.000mq e i 40.000mq. Oltre a quelli comunali, erano con noi a che i tecnici regionali che ci aiuteranno a quantificare i danni in maniera precisa e a studiare le modalità migliori di ripascimento e recupero», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.