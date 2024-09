Una canzone per Licia nel giorno del suo compleanno 

Una canzone per Licia Saporetti. E’ così che un gruppo di amici, già in parte componenti del gruppo musicale ‘Lollo y la Banda’ di Cesenatico, ha pensato di ricordare l’amica Licia Saporetti volata in cielo quattro anni fa. “Abbiamo cercato di scrivere una canzone che ricordasse come era Licia, la sua libertà, la sua lotta, la sua gioia di vivere, la sua virtù di poter vedere le cose belle (anche nelle brutte). Non in ultimo la sua grande passione per la musica che la spinse a chiamare la propria figlia Solsire”.

Così Lorenzo ‘Lollo’ Benagli e Martín Guarani scrivono la musica e le parole del brano. Al progetto partecipano Andrea Pipani (tablas), Raffaele Puttinati Calozzi (Danmoi), dall’Argentina Luis Visone (quena), Luca Nobile (tastiere). Ne esce una canzone dolce e spirituale (proprio come lei) in uscita proprio oggi – domenica 22 settembre – giorno del compleanno di Licia, per sentirla più vicina e invitare tutti coloro che le hanno voluto bene a danzare nel suo ricordo.

La copertina riporta il murales presente a fianco del negozio di Licia in via Anita Garibaldi (oggi gestito con passione dalla sorella) e realizzato da Giada Fabbri insieme a Enrico ‘Berico’ Bartolini. Per ascoltare il brano basta cercare ‘Lollo_canción para Licia’ sulle principali piattaforme streaming.