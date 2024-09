Dal Mamy’s mille euro per gli alluvionati del Bangladesh

Mille euro per i progetti di aiuto delle popolazioni del Bangladesh: questo il ricavato del “pranzo per gli alluvionati” organizzato dal titolare del Mamy’s pub di Cesenatico. Con quella somma sono stati comprati diversi carretti di generi alimentari e distribuiti alla popolazione alluvionata che non ha più una casa e cibo.

L’idea del pranzo è stata di Omar Mohammed 42 anni del Bangladesh e Giuseppe Mami titolare con Sofia e Nicole Sintini del Mamy’s pub dove ha avuto luogo il pranzo.

Nel paese di Omar 350 persone, senza più la casa, vivono nella scuola grande del paese. Hanno bisogno di soldi per comprare generi alimentari e in primis il latte e il cibo per i bambini. Solo nella sua città sono morte più di 400 persone. Felici i ragazzi del Bangladesh che lavorano al Mamy’s pub e che hanno preparato il prelibato piatto del loro paese.