A Cesenatico arriva “Ingegno ad arte”: domenica la grande festa cittadina

Il centro per le Famiglie Asp del Rubicone organizza come ogni anno la settimana pedagogica “Ingegno ad arte” e la sede scelta per questa edizione è Cesenatico che sarà anche il luogo in cui si svolgerà la grande festa cittadina di domenica 29 settembre alle 14.30.

Il programma

Oggi – mercoledì 25 settembre – alle 20.30 presso il Museo della Marineria, il Prof. Nicola Donti – filosofo ed esperto di comunicazione – parlerà del tema emergente dell’Intelligenza artificiale (IA) e di altre innovazioni che influenzeranno le nostre famiglie, concentrandosi su due aspetti principali: l’influenza delle tecnologie digitali sull’educazione e lo sviluppo delle competenze nei giovani.

Giovedì 26 Settembre, ore 16.30 al Parco il Pettirosso in Via Monte Cervino Le Strologhe animeranno il parco con canti balli, suoni attraverso il teatro di Narrazione con “Tirindine conti e canti”.

Venerdì 27 settembre alle ore 16.30, al Parco il Sorriso di Via Cantalupo, è in programma uno spettacolo straordinario per avventurarsi nel mondo dei burattini dal titolo “L’uomo dei Sogni”, a cura della compagnia teatrale “Il Cerchio Tondo”.

Domenica 29 Settembre dalle ore 14.30 arriva la grande festa cittadina che si svolgerà in via Armellini e nel cortile interno del Museo della Marineria. Un momento dedicato a grandi e piccini, per trascorrere insieme un pomeriggio di spensieratezza e gioco, ma anche per condividere buone prassi e incrementare il dialogo con le famiglie, facendo loro conoscere i servizi del Centro Famiglie e le Associazioni del territorio, per sostenere la genitorialità e scoprire nuovi orizzonti educativi condivisi e possibili.

A disposizione delle famiglie, nella giornata del 29 Settembre, ci saranno numerosi stand delle Associazioni del territorio, che hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida iniziativa, e ci saranno laboratori per i bambini e le bambine, a tema Leonardo Da Vinci. Non mancherà un angolo morbido attrezzato per i più piccini, mentre ampio spazio al gioco e alla creatività verrà dato dai Giochi In Strada a cura di Caimercati e dallo Spazio per famiglie dedicato al gioco di costruzione realizzato da Heart4Children APS in sinergia con il Gruppo LEGO®.

Il Centro per le Famiglie

Il Centro per le Famiglie è un servizio pubblico gratuito che accoglie genitori, bambini e ragazzi nella sua sede, mettendo a disposizione quotidianamente i suoi servizi e le sue attività. Una volta all’anno, però, è proprio il Centro Famiglie Asp del Rubicone che scende in piazza per incontrare le famiglie direttamente negli spazi aperti alla cittadinanza. Da diversi anni, infatti, secondo una tradizione ormai consolidata, viene proposto l’appuntamento con la Festa Cittadina, evento che valorizza il legame fra il mondo dell’ente pubblico e quello della dimensione familiare, traducendosi in una serie di occasioni di riflessione psicoeducative e di attività ludiche per i più piccini per stare insieme in un clima di festa e di accoglienza. Fondamentale il contributo da parte delle associazioni del territorio, che hanno così l’opportunità di mettere a disposizione i loro saperi e le loro competenze, partecipando quindi alla diffusione di valori profondamente condivisi e rinsaldando il legame fra entità pubblica ed entità privata. Da sempre la Festa Cittadina ha carattere itinerante, in quanto i diversi Comuni dell’Unione Rubicone e Mare desiderano essere parte attiva e partecipe del progetto suddetto, ragion per cui ogni anno è consuetudine che l’appuntamento dedicato alle famiglie venga ospitato da un comune differente.