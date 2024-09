Atti osceni e disturbi in centro: Daspo di un anno per un romeno molesto

Divieto di accesso a specifiche aree del comune di Cesenatico a tutela della pubblica sicurezza. E’ la misura emessa dal Questore a carico di un cittadino rumeno su richiesta della Polizia Locale di Cesenatico.

Nei giorni scorsi, infatti, l’uomo era stato sorpreso ad urinare nel tardo pomeriggio in una piazza del centro storico, in un’area particolarmente affollata e frequentata da famiglie. All’uomo è stata contestata la violazione del regolamento di polizia urbana ed è stato allontanato dall’area, con divieto di tornarvi per le successive 48 ore.

La mattina successiva, incurante del divieto, l’uomo è stato nuovamente sorpreso alla Polizia Locale nell’area che gli era stata interdetta ed è scattata la segnalazione al Questore.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha svolto i necessari accertamenti ed è emerso che l’uomo, volto noto per gli investigatori, era già stato controllato numerose volte in atteggiamenti molesti nel centro di Cesenatico, ed ha aveva nel tempo creato una situazione di profondo disagio tra i cittadini.

“Gli elementi sopra esposti sono espressione di un’indole incline a condotte che possono offendere la pubblica sicurezza anche per le modalità con cui si manifestano e turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che ne rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso”, si legge nel provvedimento del Questore – che ha disposto l’allontanamento dello straniero per un anno dal centro città. In caso di trasgressione l’uomo rischia l’arresto fino ad un anno. Nei confronti dell’uomo sono inoltre in corso le valutazioni dell’Ufficio Immigrazione per disporre l’allontanamento dal territorio nazionale.