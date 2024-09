Contributo per l’affitto, c’è tempo fino al 15 ottobre per l’invio delle domande

E’ stato pubblicato il Bando Regionale 2024 per l’erogazione dei contributi destinati al pagamento di affitti per uso abitativo, nel mercato privato. Una misura per arginare l’emergenza abitativa finanziata dalla Regione Emilia Romagna, nonostante l’azzeramento del Fondo nazionale per l’Affitto deciso dal Governo.

Il contributo copre il 20% del canone annuo per un massimo di € 1.500 per coloro che hanno un’incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo IRPEF dal 25% e fino al 40% compresi; il 25% del canone annuo per un massimo di € 2.000, per coloro che hanno un’incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo IRPEF oltre il 40%.

“Il bando – ricorda Saverio Biguzzi Segr. Gen. del SUNIA CGIL- è rivolto ai nuclei familiari con valore ISEE 2024, ordinario o corrente, fino a € 8.000. Gli altri requisiti per presentare domanda sono cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato UE, oppure cittadinanza di uno Stato non-UE con permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato oppure di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa di abitazione.”

“Per fare la domanda – commenta Serena Balzani Responsabile del Caaf CGIL Forlì Cesena – è necessario l’ISEE, pertanto è possibile rivolgersi agli sportelli CAAF CGIL in tutto il territorio di Forlì Cesena, dove oltre all’ISEE è possibile, in collaborazione con CGIL e SUNIA, ricevere informazioni e consulenza gratuita sul Bando Affitti oltre che, per tramite della convezione con i Comuni, compilare e inviare la domanda gratuitamente”.

“Infine – ricorda la Segretaria Generale della CGIL Forlì Cesena Maria Giorgini – con questo bando copriremo solo una parte del bisogno. Infatti il mancato finanziamento da parte del Governo del fondo affitti e per la morosità incolpevole, a cui si aggiungono i redditi bassi e i danni dell’alluvione che non hanno visto sufficienti misure a sostegno delle persone, rischia di rendere esplosivo il già emergenziale tema casa, per questo sarà molto importante insistere perché siano assunti da tutte le istituzioni i provvedimenti necessari”

Per appuntamenti e verifica dei requisiti contattare il CAAF CGIL Forlì Cesena ai numeri di telefono 0543 453311/0543 453711 (sede di Forlì), 0547 21518/0547 642111 (sede di Cesena). Al momento dell’invio della domanda sarà necessario essere in possesso dell’ISEE, 2024 (ordinario o corrente) contratto di affitto, documento di identità, codice fiscale, Iban e indirizzo email. La domanda può essere presentata anche attraverso la piattaforma web regionale, con accesso tramite SPID/CIE/CNS.

Il bando scade alle ore 12.00 del 15 ottobre 2024