Ultima settimana per il servizio di salvataggio in mare

Dopo una stagione turistica molto impegnativa, è partita l’ultima settimana del salvataggio che, come da tradizione, terminerà nel mese di settembre.

In questi giorni, da Zadina a Villamarina, in servizio sulla spiaggia a vigilare sul mare ci sono in servizio 24 marinai di salvataggio, più altri 2 occupati in attività attinenti al lavoro, in organico alla Cooperativa Stabilimenti balneari di Cesenatico.

In questo periodo il servizio di salvamento, che non è quello ordinario, osserva gli stessi orari dell’attività estiva dalle 9,30 alle 18,30.

Si tratta, in termini di personale, di un servizio più ristretto rispetto l’estate, ma la sicurezza, almeno fino a fine mese, resta garantita.