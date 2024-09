Anche la Dance Dream alla Festa dello Sport di sabato

Per promuovere la sua disciplina (la danza) – come tanti sodalizi sportivi della città – anche la Asd Dance Dream parteciperà sabato 28 settembre (dalle ore 14.30 alle 18.15) alla tradizionale “Festa dello Sport” organizzata in collaborazione con la Consulta dello Sport del Comune di Cesenatico.

L’appuntamento è, come sempre, sul porto canale, nel cuore del centro storico. Gli allievi della Dance Dream si esibiranno allo stand n. 2 di via Armellini, a due passi dal museo della Marineria. Qui, in una maxi-pedana, verrà organizzata una “caccia allo sport” aperta a tutti i bambini della città.

Si tratta di un percorso individuale da affrontare con spirito ludico e didattico: in particolare, chi riuscirà a visitare più stand (il “passaggio” è certificato da un timbro) potrà vincere un buono da 150 euro per l’abbonamento ad un corso per una qualsiasi attività sportiva presente alla manifestazione.

Nella sua pedana di pertinenza, la Dance Dream allestirà momenti di esibizioni e dimostrazioni per spiegare agli “indecisi” che la danza è una disciplina che fa bene sia al corpo che all’anima. La finalità è, come sempre, promozionale e propedeutica ai corsi che si terranno per adulti e bambini dai 3 anni in su nella tradizionale sede di piazza Ugo Bassi, a due passi dal centro storico e dal porto canale e vicino alla stazione ferroviaria.

In particolare, la Dance Dream si esibirà in alcune coreografie estratte dall’ultimo saggio “La Bella e la Bestia” e dal musical “Mary Poppins”.

Saranno presenti diversi insegnanti della scuola e – durante le lezioni dimostrative – gli interessati potranno chiedere informazioni e prenotare una prova gratuita per uno dei corsi.

Infine, in questa occasione, la scuola di danza saluterà anche alcuni allievi che da quest’anno, dopo un lungo percorso formativo, entreranno in accademia. Uno di questi è Davide Buda che studierà alla prestigiosa Accademia del Musical di Milano (la SDM).